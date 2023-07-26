高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師，2021年將年僅11個月大的女嬰託付給蔡姓保母照料，未料2天後愛女就因頭部重創死亡，懷疑女兒被保母虐待，網紅「鳳梨」（吳泓逸）為此更開直播聲援好友，如今案情大逆轉，檢方偵查過程中，在女嬰體內驗出毒品反應，懷疑女嬰生前吸入毒煙，蔡姓保母獲不起訴處分。同時，鳳梨臉書也被網友灌爆，要求他出面向保母道歉，而他稍早也在臉書發文道歉，「一切尊重司法，以後會更謹慎行事。」

這起當初引發社會撻伐的虐嬰案，起因蔡姓男子因為不滿女兒交給蔡姓保母後無端死亡，質疑愛女遭虐，而好友網紅鳳梨（吳泓逸）也在臉書聲援，討伐蔡姓保母，蔡男甚至找來網紅「正義哥」等人到蔡姓保母的家裡討說法，過程中打了蔡姓保母3個耳光，引起不少議論。

經法醫解剖後，女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，但根據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作。法醫又透過髮根、血液檢查，發現胃內容物女膽汁體檢出含有Ｋ他命。法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含Ｋ他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷。

檢方調查後認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，因此諭知不起訴。目前正另案偵辦女嬰生父是否涉及毒品罪。

如今案情大逆轉，鳳梨臉書也被網友灌爆，要求他出面道歉：「什麼時候要去跟保母道歉啊！」、「你這樣真的不行，跟保母一家人認錯吧」、「請去跟保母道歉」、「去跟保姆道歉啊，幫你朋友出氣的時候沒有想到吧」、「是不是應該要出來說些什麼了」、「保母有夠可憐，出來道歉啦」。

而鳳梨稍早也在臉書發文致歉，表示當時得知孩子走了，心裡很不好受，眼裡只看見難過無助的父親及過世的孩子，接到請託無法視而不見，如今看到事件進展，他向因事件受影響的所有人致歉，「一切尊重司法，往後會更謹慎行事」。

鳳梨臉書全文如下：

很多人傳了訊息給我

我也稍微看了一下新聞

當初站在我的立場得知孩子這樣走了

我確實心裡很不好受

在我眼裡看見的只有難過無助的父親以及過世的孩子

在我的角度其實真的就是捨不得一個年幼的生命這樣走了

當時接到無數的請託又看到一位父親痛哭以及小孩的的照片

我真的沒辦法選擇視而不見

今天看到這樣的新聞內容

我必須向因此事件受到影響的所有人

致上最深的歉意

一切尊重司法

往後會更謹慎行事

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