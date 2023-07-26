台中市議會校園性別平等專案小組今天上午召開第一次會議，原要針對4案性平案件調查市府是否有缺失，但依照性騷擾防治準則，性騷調查應不公開，藍綠議員針對調查小組會議是否開放民間團體列席有不同意見，藍營議員認為，為保護當事人隱私，應不公開；綠營議員認為，討論程序缺失不涉及隱私，應公開。總召李中裁示，請法制單位研商後說明。

校園性平事件連環爆，台中市議會在議員要求下成立「校園性別平等專案小組」，今天第一次會議推舉議員李中擔任召集人、議員陳廷秀擔任副召集人，預計討論4案包括，25年前知名國中資優班黃姓教師被控性侵女學生案、明星高中楊姓物理退休老師對至少3名女學生性騷案、某高中主任教官涉性騷女學生及某私小曾姓訓導主任30年前對女學生進行伸手裙底性騷。

但市議會在會議召開時，提供「性騷擾防治準則」第16條書面規定，指「性騷擾事件之調查，應以不公開方式為之，並保護當事人之隱私及其他人格法益」，現場藍綠議員意見相左。

國民黨議員張瀞分、張彥彤都表示，市議員應該遵守法律，會議召開時不能公開，以免屆時在討論時，不小心洩露了當事人的個資，反而讓當事人受傷。無黨籍議員陳廷秀則說，民間團體申請旁聽的規定是什麼？要怎麼篩選誰能來誰不能來？教育局要對議會說明及負責，不須借外力來究責。

民進黨議員黃守達、張家銨及王立任都表示，調查小組會議召開的目的，是要了解教育局在調查過程中，是否有無行政疏失，並非針對個案調查，因此不會洩漏個資，請法制單位清楚說明台中市議會成立的調查小組是否等同於性平調查。

召集人李中裁示，8月25日第2次會議召開時，會請市府法制局及市議會法制人員列席說明清楚。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。