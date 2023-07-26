Footage of a fire on a ship in the North Sea

The Dutch Coast Guard announced that the fire on the Panamanian ship "Fremantle Highnjay" is still burning and getting out of control. The 200-meter-long ship, which was on its way from Bremerhaven, Germany, to Port Said, Egypt, was… pic.twitter.com/IrN0F9lnOO — Spriter Team (@SpriterTeam) July 26, 2023

荷蘭海岸防衛隊表示，一艘汽車運輸船今晨在荷蘭外海失火，造成至少1名船員喪生後，直升機和船隻疏散了23名船員。

法新社報導，救援人員在午夜過後不久接獲通報，表示載有約3000輛汽車的巴拿馬籍運輸船「弗萊明特公路號」（Fremantle Highway）失火，位置在距離荷蘭北部阿莫蘭島（Ameland）約27公里的海域。

荷蘭海岸防衛隊在網頁上表示：「共計23名水手現已全部撤離。船員起初嘗試自行撲滅火勢，但以失敗告終，1人不幸身亡，另有數人受傷。」

根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，弗萊明特公路號是排水量1萬8500公噸的汽車運輸船，當火災發生時，正從德國布萊梅港（Bremerhaven）駛向埃及塞得港（Port Said）。

荷蘭海岸防衛隊表示，「火勢仍在燃燒」，而且船身已經傾斜。

根據荷蘭廣播基金會（NOS）報導，打撈船隻正在現場試圖撲滅火勢，並防止運輸船沉沒。

海岸防衛隊的一名官員對NOS表示：「我們正在考量所有可能情況。」他又說，船上共有約25輛電動車，其中一輛很有可能是火災的起因。