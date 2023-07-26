荷蘭海岸防衛隊表示，一艘汽車運輸船今晨在荷蘭外海失火，造成至少1名船員喪生後，直升機和船隻疏散了23名船員。
法新社報導，救援人員在午夜過後不久接獲通報，表示載有約3000輛汽車的巴拿馬籍運輸船「弗萊明特公路號」（Fremantle Highway）失火，位置在距離荷蘭北部阿莫蘭島（Ameland）約27公里的海域。
荷蘭海岸防衛隊在網頁上表示：「共計23名水手現已全部撤離。船員起初嘗試自行撲滅火勢，但以失敗告終，1人不幸身亡，另有數人受傷。」
根據船舶追蹤服務網站Marine Traffic，弗萊明特公路號是排水量1萬8500公噸的汽車運輸船，當火災發生時，正從德國布萊梅港（Bremerhaven）駛向埃及塞得港（Port Said）。
荷蘭海岸防衛隊表示，「火勢仍在燃燒」，而且船身已經傾斜。
根據荷蘭廣播基金會（NOS）報導，打撈船隻正在現場試圖撲滅火勢，並防止運輸船沉沒。
海岸防衛隊的一名官員對NOS表示：「我們正在考量所有可能情況。」他又說，船上共有約25輛電動車，其中一輛很有可能是火災的起因。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。