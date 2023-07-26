行政院會日前通過「青年安心成家購屋貸款」優惠措施，最長借款年限從30年調整為40年，喊出要減輕青年房貸族的生活壓力。國民黨立委賴士葆指出，2019年時任高雄市長韓國瑜推出金融三箭，將房貸延長到40年，曾遭綠營名嘴數落批評；反觀行政院的青安貸款方案，與韓國瑜的房貸政策一模一樣，但綠營卻歌功頌德當成佳績吹噓。直批民進黨雙標，對在野黨地方首長的打壓令人不敢苟同，網友也傻眼直轟綠能你不能。

行政院會13日通過財政部與內政部共同推動的青年安心成家購屋貸款（青安貸款）優惠措施。內政部長林右昌表示，透過部會合作自8月1日起，提供為期3年的青安貸款精進方案，讓使用此貸款的民眾可享有4大支持，包含貸款金額最高上限由800萬元提高至1000萬元、最長借款年限從30年調整為40年、寬限期從既有的3年延長至5年、貸款利息補貼一碼，由內政部提供上述利息補貼的經費支持，以減輕青年房貸族的生活壓力。

賴士葆今(26日)在臉書發文指出，2019年韓國瑜任高雄市長時推出的金融三箭將房貸延長到40年，遭到綠營名嘴數落，政論節目上不斷霸凌批評；反觀行政院本月提出的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案，最長貸款期限延長至40年，與韓國瑜的房貸政策一模一樣，但大小綠卻是一片歌功頌德當成佳績吹噓，民進黨的雙標與對在野黨地方首長的打壓，令人不敢苟同！

2019年8月底時，時任市長韓國瑜的高雄市府曾與高雄銀行宣佈推出「安居高雄市民首購優惠房貸專案」，9月中旬開始提供高雄首購族最長貸款年限最達40年，當時預計試辦1年，或貸款額度用完10億元為止。這屬於韓國瑜的「人進得來」政見兌現，當時曾造成熱議，甚至引綠營批評。

網友表示「要選舉，什麼花招都來了，選完了什麼都沒了，又被騙4年，沒辦法，台灣人健忘」、「這個社會已經是沒是非了」、「綠能你不能呀～一點都不奇怪」、「顏色對說的就是對」、「這個政府講什麼話也都不記得了，有事就推給前朝，搶功勞最快」、「時間總是證明一切」。