「北原山貓」主唱及音樂製作人吳廷宏，近日被歌手女兒亦帆（吳亦帆）曝光近況，透露他在母親生日當天病倒，緊急送醫治療，所幸已無大礙，但回憶當時的情況，亦帆也坦言「真的好可怕」。

亦帆發文透露，在母親生日當天的最後一個小時，72歲父親突然臉色蒼白、全身盜汗、呼吸急促，弟弟說趕快叫救護車，她跟媽媽陪著先去醫院，她也說到「疑似心梗是必須搶時間」，因此雖然她外表鎮定，但四隻早麻木，且整個胃在翻滾，所幸醫護人員的沉穩和專業判斷，順利讓父親就醫。

亦凡也表示目前父親已平安出院，「謝謝關心也不用擔心」，她對所有照顧父親的護理人員、關心父親的朋友、代禱的親友們表達感謝，「回想那一天真的好可怕，怎麼現在很想淚崩了。拜託老爸以後乖乖聽話，一有不舒服不要忍耐。」

其實，吳廷宏2019年曾中風，到院檢查發現腦血管阻塞，隨即陷入昏迷，院方甚至要家屬有心裡準備，準備簽放棄治療同意書，而吳廷宏在昏迷10天後才甦醒，醒來後一度無法言語，靠著針灸和復健才慢慢復原。