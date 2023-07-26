翁章梁今先後會同中埔鄉長李碧雲、義竹鄉民代表黃金獅至木瓜園及魚塭視察。（呂妍庭攝）

嘉義縣沿海養殖業全面備戰，以因應杜蘇芮可能造成的危害。（呂妍庭攝）

中央氣象局今下午5點半海上陸上颱風警報指出，中颱杜蘇芮暴風圈已接觸台灣南端陸地，對雲林縣以南將構成威脅，而嘉義縣災害應變中心晚間6點已提升至一級開設，相關人員已排班進駐，至於何時公布是否停班停課？目前縣府人事處預計8點半左右會決定、公布。

嘉縣災害應變中心晚間6點由二級開設提升到一級開設，緊盯杜蘇芮動態，嘉縣消防局長蔡建安說會視颱風狀況滾動式檢討因應措施，而嘉義縣長翁章梁除召開全面整備會議，今也到中埔鄉、義竹鄉視察農漁民防颱措施，呼籲農民趁雨勢尚小，一定要提前做好防範工作，將損失減至最低。

翁章梁今先後會同中埔鄉長李碧雲、義竹鄉民代表黃金獅至木瓜園及魚塭視察，確認農民的防颱措施，翁章梁表示，農田魚塭的防颱措施視同作戰，每一步驟都須嚴謹紮實，除了穩定台灣的農漁產供應，更重要的是可避免辛苦種植的農產受損，指目前農漁民防颱措施十分到位，呼籲鄉親們趁雨勢不大，務必做好防颱最後確認，也希望今明2天的風雨不要造成太多鄉親財產受損。

黃金獅說，沿海魚塭多為鹹水養殖，必須隨時監控水中鹽度，颱風落下的豪雨均為淡水，大量降雨落入魚塭後會改變鹽度，造成水產損害，抽水機必須隨時做好運轉準備，將密度較輕的上層淡水抽掉，確保水產不受影響。