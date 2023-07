美籍華裔的百萬YouTuber劉沛過去曾參加《華人星光大道》,雖然僅拿下第13名無緣出道,但成功打開知名度,經營YouTube也以多元題材獲得網友青睞。劉沛2020年與女友美根結婚後,隔年生下兒子「小培根」,今年2月宣布美根懷第二胎,今(26日)順利迎來二寶「小蛋餅」,同框愛妻意外曝光萌兒長相。

劉沛與愛妻美根一直有生二胎的計畫,等了2年才在今年2月宣布美根又懷孕的好消息,6月還舉辦寶寶性別派對,揭曉二寶也是男孩子;日前美根才在IG曬出與劉沛的合照,向即將到來的二寶喊話,表示相當期待看到他,「你的到來會讓我們的生活與眾不同」。

今日稍早劉沛在IG更新動態,「Lil Danbing made his grand entrance into the world!歡迎小蛋餅終於出來了」,興奮地分享二寶「小蛋餅」順利出生了;劉沛還曬出與美根的合照,驚喜的是,「小蛋餅」在美根懷裡,可愛臉蛋全被看光,瞇眼吃手手的萌樣瞬間融化大票粉絲,許多網紅好友也紛紛留言祝賀。