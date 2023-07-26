前台南市警察局柳營分駐所所長王建智本月21日突遭拔官，據傳疑因柳營區一起連續竊案遭被害人在社群媒體怪罪警方辦案不利，不過也有基層盛傳起因是本月初在六甲區發生的槍擊案；對此，新營警分局今天否認是因六甲槍擊案而調整王的職務，但對於連續竊案並未做說明。

王建智今年3月6日由後鎮派出所所長調任柳營分駐所所長，領導和待人處事受基層認同，但本月21日突遭拔官，調整到分局內勤非主管職務，令基層同事憤憤不平。

有傳言指出係因柳營一起連續竊案，被害人因為汽機車被連偷多次，在臉書控訴報警後卻未有進展，後續雖然警方立即澄清，市警局仍在事後約一周拔掉柳營所長的職務。

不過，王建智遭拔官的導火線，也有一說是因本月8日六甲區發生的槍擊案，開槍的邱姓嫌犯位於柳營的鐵皮屋5日被蔡男、高男砸屋，邱嫌為報仇8日到蔡、高2人六甲的檳榔攤砸店，然而對方人多勢眾，與邱同行的友人被打到重傷；邱嫌見狀情急下開了2槍，事隔4個多小時又到高男六甲的住處開5槍，警告意味濃厚，邱在案發2天後攜槍到市刑大投案。

基層員警認為，柳營分駐所未於第一時間妥善處理砸屋事件，處理不當，才衍生後續六甲的槍擊案，王建智也被究責。

對此，新營警分局回應，前柳營分駐所所長王建智21日調任保安民防組巡官，係基於整體勤業務需要及王員個人因素綜合考量，非因六甲區發生之槍擊案件而做調整。