國民黨全代會正式提名新北市長侯友宜為總統參選人，新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人林金結今喊話黨主席朱立倫，提出兩大建言，分別是審慎提名不分區立委名單、重視青年影響力，盡速整合在野聯盟，讓侯友宜民調盡速拉抬回升。

林金結今在《中廣論壇》節目發表對於國民黨2024勝選方程式的意見，他表示不分區名單會影響區域立委候選人的民意支持度，像是2004年立委選舉，國民黨當時將跆拳道國手黃志雄名列不分區立委第3名，成為最大亮點，宣示重視年輕人和體育發展決心，讓國民黨大獲全勝。

他呼籲朱立倫，今年不分區立委名單必須審慎研擬，為整體立委以及總統大選選情加分。

另外，資深媒體人樊啟明提到，民眾黨主席柯文哲的戰場選擇相當明確，優先透過網路「投年輕人所好」，製作生活化的短影音，養成了一批年輕死忠者。林金結說，國民黨必須更重視年輕人的影響力，朱立倫更應該趕緊出面整合在野聯盟，降低整合困難度。