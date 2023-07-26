匯銀主管表示，6月非美貨幣全面承壓，新台幣全月累計貶值3.69角、貶幅為1.19%，但貶幅相較主要幣別緩和，反應在BIS統計的新台幣REER不降反升，相較下韓元6月僅貶值0.72%；換言之，6月新台幣貶贏韓元，也間接使台韓REER差距較5月的5.22大幅縮小為2.74。

BIS統計的REER，為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身的升貶，與所對應的一籃子貨幣漲跌，以及物價變動因素相關，REER上揚對出口占GDP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，例如台灣及韓國，當REER愈低、出口報價愈具競爭力。

BIS統計顯示，6月新台幣實質匯率指數略升至100.06，雖然續高於主要貿易競爭對手韓國的韓元97.32，但兩者差距雖已縮小為2.74，主要是韓元6月強過新台幣，台韓出口產業的報價競爭力持續拉近，以近期韓元強升趨勢，下半年重回過往「黃金交叉」並非不可能。

事實上，新台幣REER長期以來一向低於韓元REER，也就是「黃金交叉」，但近年受惠中美貿易戰及台商資金匯回等因素，新台幣吸金力十足，疫後一度成為最強亞幣，台韓REER轉為「死亡交叉」，去年10月差距更一舉擴大到9.06，為2009年4月以來新高。

後續來看，匯銀主管指出，7月以來新台幣非常弱，至26日累計貶值0.37％，淪為最弱亞幣，反觀韓元7月以來強升3.39％，台韓出口價格競爭力勢必再縮小，甚至一舉擺脫「死亡交叉」局面。