超級750系列日本羽球公開賽26日進入第2天賽程，戴資穎順利搶進16強，並於賽後獲得球后山口茜的驚喜問候。羽聯BWF官方稱羨兩人的友誼：「山口茜耐心等候戴資穎的比賽結束，準備去給她一個驚喜的溫暖問候以展現她的友誼。在場上是勁敵，在場外是朋友，這是對運動家精神與友誼的真正考驗。歡迎來到日本，戴資穎。」

其實戴資穎並未讓山口茜「耐心等待」太久，她的對手是遞補進會內賽的加拿大選手張文玉，結果戴資穎24分鐘就直落二獲勝。戴資穎的人緣很好，許多網友在羽聯IG留言稱羨，山口茜身為地主球員，窩心的舉動同樣獲得好評。

山口茜目前排名女單世界第1，韓國女將安洗瑩排名第2。安洗瑩剛衛冕了韓國公開賽冠軍，但只是提前穩住積分而沒有增加，山口茜仍領先2000多分。大陸女將陳雨菲第3名，戴資穎第4。

另一位戴資穎公開的好友，泰國女將依瑟儂戰勝台灣「羽球二姊」許玟琪，賽後兩人開心留下合影，依瑟儂獲得球迷讚賞「美麗又謙虛的人」。韓國選手李龍大與新加坡選手駱建佑也留下合影，駱建佑在男單遭到馬來西亞選手黃智勇淘汰。