高雄一名暱稱「彫博」的蔡姓刺青師前年指控，女兒疑似遭到蔡姓保母虐死，尋求好友網紅「鳳梨」吳泓逸幫忙發聲，還率人到保母家動用私刑，沒想到檢警調查卻發現，女嬰體內留有K他命成分，保母一家無人吸毒，來源疑為彫博。對此，律師林智群感嘆，當初高雄市社會局馬上依法廢止保母托育登記，讓其終身不得擔任保母工作，「現在案情逆轉，社會局應該恢復人家證照、賠償保母兩年不能工作損失吧？」

彫博當時將女兒給保母看照，不料短短2天女兒就因頭部重創猝死，彫博因此尋求鳳梨幫忙，還率人到保母家鬧事。不過法醫綜合研究所研判，女嬰生前可能吸入含K他命的煙霧，造成錯覺、肌肉震顫或幻覺，造成倒地後頭部外傷，而保母一家並未驗出吸毒反應，K他命來源疑為彫博。

對此，林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文指出，當初一堆人跑去保母家灑冥紙、對保母甩巴掌，根本就是私刑正義，社會局在風頭上，馬上依法廢止保母托育登記，且終身不得在擔任保母工作。「當時行政處分做得這麼快，現在案情逆轉，社會局應該恢復人家證照、賠償保母2年不能工作損失吧？」

許多網友則紛紛回應，「應該還要有精神賠償和名譽賠償，那『私刑正義』實在是太可怕了！」、「很多人愛私刑正義，但是，如果風向變了…就好看了」、「吸毒真的害人害己，同情保母」、「這個神翻轉真的很打臉一堆人…」、「鄉民的正義唉」、「當初私刑的人…」。

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