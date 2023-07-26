國防部今（26）日表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域擴大，中部地區苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，原訂民國112年7月27日「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

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