杜蘇芮颱風來襲 明中部7縣市「萬安46號演習」取消 18:412023/07/26 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杜蘇芮颱風來襲，明中部7縣市「萬安46號演習」取消。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（26）日表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域擴大，中部地區苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市，原訂民國112年7月27日「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。 不斷更新》跟進花東放颱風假！金門宣布：明天下午停班停課 整理》杜蘇芮襲台 國內線「明全停飛」 交通異動一次看 杜蘇芮環流撞中央山脈「雲雨帶卡住了」 專家示警：3縣市暴雨炸2天 #杜蘇芮 #颱風 #萬安46號演習 #取消 #中部 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮陸警擴大「再增3縣市」暴風圈即將觸陸 14:402023/07/26 生活 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 09:412023/07/26 社會 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 颱風假機率增！杜蘇芮陸警範圍將再擴大「納入中部」 12:072023/07/26 生活 杜蘇芮打轉達顛峰 陸警範圍往北擴大 台南入列 07:592023/07/26 生活 杜蘇芮颱風逼近 國軍協助高雄山區居民預防性撤離 12:422023/07/26 生活 杜蘇芮外圍環流凶猛 專家：有機會翻越中央山脈到西部 07:502023/07/26 生活 颱風影響加劇 國內線班機明全取消 16:322023/07/26 生活 中颱杜蘇芮暴風圈預計午後襲台 玉山438山友全下撤 14:532023/07/26 生活 無風無雨「鄰居還出門遛狗」男罵杜蘇芮：史上最白癡颱風 12:222023/07/26 生活 杜蘇芮最新風雨預報出爐！2縣市達「颱風假」標準 11:112023/07/26 生活 杜蘇芮颱風打亂航班 各航空公司異動一次看 10:282023/07/26 生活 新北環保局加強巡檢928側溝 防範杜蘇芮颱風 16:202023/07/26 生活 杜蘇芮颱風中央第5次工作會報 預計下午2時觸陸 11:172023/07/26 生活 杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間 15:222023/07/26 生活 杜蘇芮環流撞中央山脈「雲雨帶卡住了」 專家示警：3縣市暴雨炸2天 17:242023/07/26 生活 剛退休颱風就來！網封鄭明典「晴天娃娃」維基也被改 07:442023/07/26 生活 嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級 18:102023/07/26 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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