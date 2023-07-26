亞尼克首間結合療癒插畫與智能服務的風格店，邀請插畫家AHCHEN繪出甜點的幸福想像，插畫牆同時可結合互動，吸引年輕人眼球。（亞尼克提供／馮惠宜中傳真）

蝦毀？生乳捲也能用自動販售機24小時開賣！生乳捲名店亞尼克台中崇德門市今（26日）盛大開幕，該店是亞尼克台中首間24小時智能甜點服務店，結合YTM智能二代機，滿足年輕族群和深夜消費需求。

創立23年的亞尼克，以生乳捲著名，過去在北捷車站已有15間24小時智能甜點服務店，台中崇德店則以路邊店方式結合YTM智能二代機，門店打烊後自動販售機還能提供服務；而崇德門市更首次與插畫藝術家合作，特別邀請AHCHEN為門市打造「Make every day a special occasion」主題牆，提供療癒的用餐空間和超卡哇伊拍照打卡點。

董事長吳宗恩表示，坦言趕在父親節前夕開幕，因每年母親節可日銷15000條生乳捲，迎接父親節迎接到來，也推出多款限定商品，如「皇家奶茶布丁生乳捲」、「北海道黑酷曲-卡布奇諾」，7月31日前預購還享兩件85折，單件88折優惠。

亞尼克迎接生乳捲問世10周年慶，創造超過120種口味，為此崇德門市開幕現場特別推出長達近2公尺的巨無霸生乳捲，免費招待150位消費者品嚐，門市還未開幕，即已排了長長人龍等待嚐鮮。

崇德門市開幕優惠連發，首三日「100元生乳捲快閃」、「開幕滿額贈」等，吸引鐵粉感謝祭優惠。消費者成為[email protected]好友，更有機會抽中100元電子折價券。