近年皆穩定配息的富宇地產，自2018年起每年固定發放現金股利，今年現金股利1.2元，預計於9月22日發放。富宇26日收盤價35.10元、小漲了0.6元，漲幅1.73％。

富宇地產今年上半年因無新建案完工入帳，營收僅0.53億元，年減72.62％。不過，隨著下半年進入交屋旺季，預計將有「峰景」、「世紀美」、「凡爾賽」、 「明星樂」等4建案，將在年底前陸續取得使用執照，4建案均已完銷，外界推估，4建案總銷金額合計超過75億元，法人預估，富宇今年營收大爆發可期！

此外，富宇地產目前興建中的「富宇大悅」、「中山溱邸」、「豐卉」3建案，外界推估總銷金額超過30億元，預計2024年取得使用執照，成為明年的主要營收來源。

相較於近年每年1至2案的推案節奏，張世欣也在法說會中透露，今年推出與籌備中的新案，除了台中大里區「曙光之森」外，還有甫進場的新竹縣新豐鄉新案「明星綻」與竹東鎮「富宇瑀玥」，而籌備中的新案，則有台中龍井「富宇綻」，也有機會在年底前推出。