寬量國際策略長谷月涵指出，台灣生醫產業資本市場成長啟動，受惠於近期新藥取證加速轉化為商業銷售，總體營收成長率預計將從2022年的15％成長至2024年的18％。
資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長。截至2023年5月底總市值達新台幣1.3兆元，較2022年底成長達7％。
PwC Strategy&歐洲生醫負責人Jens Neumann指出，全球生技製藥市場預計將從2022年1.18兆美元，成長至2027年達1.56兆美元，年複合成長率6％。其中新興生醫產品（包括基因治療、細胞治療、溶瘤病毒與核酸藥物）是成長最強勁的領域，年複合成長率高達44.4％；其次為生物製劑，年複合成長率9.2％。
寬量國際策略長谷月涵指出，台灣生醫產業資本市場成長啟動，受惠於近期新藥取證加速轉化為商業銷售，總體營收成長率預計將從2022年的15％成長至2024年的18％。
資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長。截至2023年5月底總市值達新台幣1.3兆元，較2022年底成長達7％。
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