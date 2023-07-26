寬量國際策略長谷月涵指出，台灣生醫產業資本市場成長啟動，受惠於近期新藥取證加速轉化為商業銷售，總體營收成長率預計將從2022年的15％成長至2024年的18％。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長。截至2023年5月底總市值達新台幣1.3兆元，較2022年底成長達7％。