前輔導長內內憂罹乳癌「切4cm纖維囊腫， 醫示警2情況恐惡性。

陸軍八軍團前輔導長「內內」日前轉戰當直播主，近來上中天YouTube節目《健康點點名》時提到，曾發現胸部有硬塊，因家中有乳癌病史，使她不敢大意，就醫檢查判定為良性的乳房纖維囊腫。不過，囊腫在1年內就從3公分長到4公分，後來決定開刀拿掉。北醫大附設醫院乳房外科主治醫師杜世興曾表示，乳房纖維囊腫是最常見的乳房良性變化之一，大部分是不需要治療的，但若組織切片取樣結果呈現「不典型增生型」或是合併有腋下淋巴腺腫大，就要小心是惡性腫瘤的可能。

醫師杜世興在YouTube《健康2.0－名醫觀點》頻道中指出，乳房纖維囊腫是最常見的乳房良性變化之一，即乳腺組織裡的纖維質增生及小水囊泡形成。好發年齡層為35～50歲，尤其是月經要來的前一周，會感覺乳腺腺體產生腫脹感、摸起來似乎有塊狀，因此容易讓人誤以為是長腫瘤。

但隨著月經結束後，杜世興表示，乳房裡的腫脹感或觸診上的塊狀感就會自行消失，這是因為乳房纖維囊腫是隨著荷爾蒙量改變而產生，屬於正常的生理變化，僅是一種症狀並非疾病，因此無須過度擔心。

然而，杜世興提到，有一種情況值得注意，若腫塊持續存在，甚至越來越嚴重，就要懷疑是惡性的可能。醫師進一步說明，針對乳房纖維囊腫，臨床上會以觸診，以及超音波和乳房攝影做初步判斷，若有惡性的疑慮，則會進一步做組織切片取樣。

杜世興接著說明，若組織切片取樣結果呈現「不典型增生型」，包括來自乳管或乳小葉的增生，未來有較高的風險發展成乳癌，務必要留意。另外，如果乳房纖維囊腫合併有腋下淋巴腺腫大，也不可排除是惡性腫瘤的可能。

至於該如何緩和乳房纖維囊腫所造成的腫脹不適感？杜世興提到，平時應避免攝取大量咖啡因，包括咖啡、濃茶與巧克力等，根據文獻指出，每天的咖啡因攝取量若超過500毫克（約等於5杯美式咖啡，每杯240cc），會使乳房的腫脹不適感加重，因此適量攝取為宜。另外，他也提到大部分的乳房纖維囊腫是不需要治療的，除非影響到日常作息，才會由醫師診斷並給予緩解性的藥物。