高雄一名暱稱為「彫博」的蔡姓男子，2021年將女嬰託付給保母照料，未料女嬰在保母家跌倒導致頭部重創，送醫不治。對此，該名男子懷疑保母虐待，並透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事。豈料，經地檢署調查後，驗出女嬰及蔡姓男子體內皆有K他命反應，一時掀起輿論聲浪，蔡男也曬出聲明，而前AV導演圤智雨也對此發聲。

這起案件當時引發社會撻伐保母，豈料經過地檢署調查後，在女嬰及蔡姓男子體內皆驗出有K他命反應，檢方懷疑女嬰生前可能吸入含K他命的煙霧，進而導致跌倒造成頭部受傷，因此認為女嬰的死亡與蔡姓保母的照顧沒有因果關係，也沒有虐待女嬰的事實，而諭知不起訴。對此，蔡男也在臉書上二次發聲，先是強調絕對會上訴到底，不過隨後將原文刪除，並再度曬出聲明指出：「公道自在人心。」

對此，前AV導演圤智雨也在社群上對此發表看法，先是引用2002年台灣首部邪教驚悚片《雙瞳》，並接著表示：「一個新生兒的呼吸速率約40 ～60，比大人快，而且是用腹式呼吸，而吸食毒品除了會讓呼吸異常之外，體溫食欲也相對的不正常。」認為女嬰的爸爸所說的言論有可能是讓自己身處更糟糕的處境。此外，也一併指出嬰兒相當脆弱，除了毒品之外，電磁波也容易讓小孩身處在風險之中。

圤智雨表示：「環境造就悲劇。」認為新手爸媽們要學到的東西，其實比想像中的還要複雜，「照顧小孩不是只是賺錢養家，更多的是培育養成與健康。」認為夫妻們如果還未準備好，抑或是觀念錯誤，「那不如不要生，性愛時記得要帶保險套，不然這樣的悲劇再一次發生也不是不可能。」

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