英格蘭中部城市列斯特（Leicester）一名廚師約瑟夫・李（Joseph Lee）在逛市場時候，一個罕見的奇景引起了他的注意，讓他立刻停下腳步停在魚販攤位前。在攤位的水產缸裡坐著ㄉ隻龍蝦，每隻售價25.50英鎊（約新台幣1030元），正等待顧客購買，大多數逛市場的只是瞥了一眼就繼續走了，但對於是一名餐飲業者的約瑟夫・李他簡直不敢相信自己所看到的——2隻橘色的加拿大龍蝦。機率像被雷劈3次，每次都能倖存一樣。在水產缸裡不僅有1隻，而是有2隻，十分罕見。

Man saves pair of lobsters from pot after 'one in a billion' market find



Joseph Lee recognised the incredibly rare orange Canadian lobsters at the wholesale fishmongers and knew he had to step in and save them both from being cookedhttps://t.co/3zcm1Hv6yl pic.twitter.com/oYWZCLj1T5 — estonialove (@Wxchang1) July 26, 2023

據英國《每日鏡報》（Mirror）25日報導，橘色的加拿大龍蝦極其罕見，每3000萬隻龍蝦中可能只會出現一隻，所以1次出現2隻的機會是10億分之1。他成功說服魚販不要出售那2隻龍蝦，而是捐贈給水族館。他解釋說：「我當時是去為我的餐飲業採購，像往常一樣進入了店裡。我從遠處看到這2隻橘色的龍蝦，以為牠們是玩具，因為我之前只有在烹煮後才見過橘色的龍蝦。我知道他們不可能把煮熟的龍蝦放進魚缸，因為你必須將龍蝦放在一個特殊的槽中，槽裡的水要保持在攝氏7度以下保持流動。」

他一開始以為有惡作劇，把幾隻橘色的玩具龍蝦放進魚缸。我走近一看才發現牠們是活著的。我簡直不敢相信自己的眼睛。我在馬可市場採買已經10幾年了，以前自己也是一名魚販，但從未見過這樣的情況。

「這就像被雷劈3次，每次都能倖存一樣。在魚缸裡不僅有一隻，而是有2隻，實在難以想像。」