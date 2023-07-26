彰基兒醫及葉克膜團隊為男嬰收涎祝福。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化一名男嬰出生時吸入胎便，導致呼吸衰竭、性命垂危，幸經彰基兒童醫院團隊啟動葉克膜團隊介入並悉心照護，加上男嬰自己很爭氣生命力夠強，一個月後順利平安出院。今天男嬰與父母返院接受收涎祝福，現場氣氛溫馨感人。

收治男嬰的醫師蕭建洲指出，男嬰當時除了嚴重的胎便吸入症候群及氣胸，心臟超音波檢查發現持續性肺動脈高壓，抽血報告也發現有合併新生兒敗血症，血液培養則有大腸桿菌，狀況危急。

男嬰進入彰基兒童醫院加護病房後，院方即使用胸管引流氣胸，高頻振盪呼吸器加上吸入性的一氧化氮治療，強效的抗生素及輸血治療，並使用4線強心劑，但因男嬰血氧濃度仍只有60％，所以緊急啟動小兒葉克膜團隊介入。

蕭建洲表示，新生兒的血管很細小又容易腦出血，要將導管放進一條動脈及一條靜脈，又要控制好不要出血，難度極高。

經醫療團隊細心照料，男嬰搶救4天後順利拔除葉克膜成功，從死神手中逃過一劫，且在醫療團隊用心照護下，於第31天出院，其腦部沒有缺氧傷害、出血，聽力及相關神經學發展檢查均正常。

為男嬰裝設葉克膜團隊的心臟外科醫師謝永堃說，該名男嬰為胎便吸入症候群，導致肺部功能嚴重失常，暫時以葉克膜取代肺部功能，待肺炎治療好轉後即可移除，而新生兒股動靜脈尺寸不夠，故以右頸動靜脈植入，手術難度較高，彰基目前一年約有120至150台葉克膜裝置。

男嬰的母親指出，當時看到才剛出生的小寶貝身上布滿大大小小不同的管路，不知道可不可以撐過去，她心裡真的很擔心，很慶幸在彰基兒童醫院及心臟外科葉克膜團隊的全力救治下，加上孩子自己很爭氣生命力夠強，經過醫療團隊仔細的照護，一個月後順利平安出院，感謝醫護人員的幫忙及照顧。

彰化基督教兒童醫院院長陳家玉表示，台灣生育率屢創新低，然而據衛福部統計，2022年嬰兒死亡率創下近14年新高，尤其新生兒死亡率更是近15年最高！嬰兒死亡率有1／3發生在出生1天內，因此要降低新生兒死亡率，孕婦生產時應有新生兒科醫師的備援及產後新生兒的照護與適時的轉診。