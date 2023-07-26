黃偉哲呼籲，大雨後，病媒蚊監測數據會急遽上升，呼籲一定要把握雨後7天黃金孳清期。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

台南本土登革熱確診病例今天新增30例，迄已累計587例，台南市登革熱防治中心指出，台南登革熱主要傳播病媒蚊是埃及斑蚊，喜好躲藏於家戶內陰暗處，以往多為待在家的年長者確診，但今年分析確診者年齡層，4成為50歲以下，尤其20到50歲之間更占33％，這個年齡層族群活動力高，傳播距離大幅增加，加劇防疫難度。

台南市今日新增30例，分布於永康區15例、東區5例、仁德區4例、南區2例，北區、安南區、歸仁區及關廟區各1例。登防中心指出，台南確診者最小的是7歲，最年長的是95歲，觀察確診者年齡分布，50歲以下占了41.1％。

市長黃偉哲今天在一級疫情指揮中心會議提醒，颱風過後挑戰才開始，颱風帶來的雨量將不利防治作為，未來幾天充滿變數，根據以往數據顯示，大雨後，病媒蚊監測數據會急遽上升，呼籲一定要把握雨後7天黃金孳清期，避免登革熱疫情持續擴散。

今天會議也邀請台灣大學公共衛生學院詹長權教授提供專業建議，他表示，今年聖嬰現象發威，氣候出現前所未有高溫，極端氣候加劇等氣候及環境因子改變，導致登革熱傳播風險大增。

他建議，因應不同區域應有不同病媒蚊防治策略，方能達到較好的防治成效。他也提到，今年聖嬰現象加上暖化，加速病媒蚊生長，應調整病媒蚊密度警戒線因應疫情防治，他並且建議，針對市場易產生積水容器及積水點等場所，應落實每日巡查。