氣象局已對中颱杜蘇芮發布海上、陸上颱風警報，今（26）日下午暴風圈碰觸恆春半島陸地，預估今晚到明日清晨東半部、恆春半島風雨最強。專家指出，明日花東風大雨大；雲林、嘉義雨勢較小，有人好奇，颱風杜蘇芮是否有機會幫曾文水庫補水？專家直說「幫助不大」，結果讓一票網友狂哀號。

臉書粉專《觀氣象看天氣》今日傍晚發文指出，依照氣象局資料來看，明日下午2時，杜蘇芮颱風中心將來到高雄西南外海約100多公里處，西南部起風的時間可能落在「上午到中午過後」，各地起風的順序分別為屏東、高雄、台南，這3地區的沿海陸地陣風約10到11級，有機會達停班標準。

至於其他也被列入陸上颱風警報範圍的地區降雨狀況如何？該粉專指出，明日花蓮、台東風大雨大；雲林、嘉義風雨相對小，可能要到明日晚間才會起風。另外，有許多網友好奇，杜蘇芮颱風是否有機會替曾文水庫大補水？該粉專直說，「目前看來幫助並不會太大」。

貼文曝光後，讓許多網友哀號，「曾文水庫集水區的地理位置是有多刁鑽啊！颱風幾乎已經來到家門口了，竟然還是達不到最佳降水位置」、「曾文水庫集水區也靠帶水氣的強西南風和西南氣流，現在已經7月底了，連個影子都沒有看到」、「既然沒辦法幫曾文水庫補水，那就滾遠一點吧」。

根據經濟部水利署資料，曾文水庫供應嘉義、台南地區的用水，截至26日17時為止，有效蓄水量為8885萬立方公尺，僅17.5%有水，水量較前一日上升0.54%，是全台21個水庫中，目前蓄水比例最低的水庫。