三星昨（26日）發表了最新一代摺疊手機Galaxy Z Filp5和Fold5、Tab S9系列平板，以及Galaxy Watch6智慧手表。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星Galaxy Z Filp5，封面螢幕尺寸從1.9吋提升至3.4吋。共推出RAM 8GB ＋ ROM 256GB／512GB版本。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星Galaxy Z Fold5推出藍、黑及白共3種顏色。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星今（26日）晚在首爾舉行Galaxy Unpacked 2023發表會，除了Galaxy Watch6智慧手表、Tab S9系列平板，還有三星迷最關注的摺疊手機Galaxy Z Filp5和Fold5。預計8月11日全球特定市場上市。

上下開合的Galaxy Z Filp5搭載新一代高通Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy處理器，水滴型鉸鏈可承受20萬次開合，展開時更加纖薄，收折時更平整，且支援IPX8防水認證，封面螢幕搭載3.4吋Super AMOLED顯示螢幕，電池續航力3700mAh，支援超快速充電，共推出RAM 8GB ＋ ROM 256GB／512GB版本。

拍攝功能是用戶關注重點之一，後置鏡頭搭載兩顆1200萬畫素主鏡頭（廣角、超廣角），內頁螢幕則搭載1000萬畫素鏡頭，以人像模式拍攝時，現在能選擇抽色、柔焦、攝影棚等不同風格，展現獨特魅力；錄影功能則支援自動取景畫面，能自動偵測影中人物位置，改變鏡頭拍攝範圍，

顏色方面，Galaxy Z Flip5共推出綠（Mint）、白（Cream）、紫（Lavender）及灰（Graphite）共4種顏色。

另一款書本型開合的摺疊機Galaxy Z Fold5，與Filp5搭載同款處理器，透過光線追蹤技術提升用戶遊戲體驗，具備4400mAh電力續航，支援超快速充電，擁有IPX8防水等級認證，共推出RAM 12GB ＋ ROM 256GB／512GB／1TB版本。重量從前代的263g減輕至253g。機身結構採用更堅固的Flex轉軸，摺疊時厚度較前代減少2.4mm。

Flex模式觸控板讓機身於摺疊狀態時，用戶能在下方螢幕以類筆電模式操作手機，手勢操作支援新增以3指觸控即可操作返回、4指則可快速叫出應用程式選單。S Pen設計再進化，體積較前代縮減27％，收納輕巧隨行。

Galaxy Z Fold5後置鏡頭具備三主鏡頭，配置包括5000萬畫素廣角鏡頭、遠距鏡頭配備1000萬畫素相機，並支援3倍光學變焦、最高30倍超高倍變焦；及1200萬畫素超廣角鏡頭。封面螢幕相機為1000萬畫素。內頁螢幕下鏡頭則為400萬畫素。

顏色推出藍（Icy Blue）、黑（Phantom Black）及白（Cream）共3種顏色選擇。最後，消費者最關心的價格，Galaxy Z Filp5售價999美元起，Galaxy Z Fold5售價1799美元起。