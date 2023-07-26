桃園市長張善政上任後推出許多教育政策，其中「國中小免費營養午餐」政策讓，教育局今進行執行成果報告，針對營養午餐品質進行抽樣調查，整體滿意度高達9成。張善政表示，未來會安排辦理「午餐供應委員會」互相觀摩，並擴大開放家長參與，此外也盼運用在地食材發揮桃園農業特色，讓營養午餐品質越來越好。

教育局長劉仲成說明，桃園免費營養午餐一律採用國產章Q認證食材，每所學校也成立「午餐供應委員會」定期召開會議，讓老師及家長能夠適時參與，不僅有營養師及午餐秘書替食材把關，製程方面也會全程進行SOP管控。今年6月底教育局進行的營養午餐滿意度抽樣調查，桃園各國中小師生對營養午餐整體品質滿意度達91.1％，且高達98.8％的學生希望繼續推動免費營養午餐，政策推動成效良好。

張善政指出，桃園實施國中小免費營養午餐備受肯定，未來教育局將挑選成效良好的學校，安排各校「午餐供應委員會」互相觀摩，並按部就班擴大家長參與，為學校加入另外一股力量，讓免費營養午餐政策在家長共同督促下，促進營養午餐品質再提升，進一步形塑各校營養午餐特色。

劉仲成提及，市府非常重視營養午餐品質及安全，在食材監督部分，教育局、農業局及衛生局等單位，每年定期進行食安聯合稽查，今年抽查蔬果111件、肉品45件，其中包含2件雞蛋皆符合食品安全規定，每年還會定期組成訪視小組，全市259所學校每年至少需進行1次午餐訪視，除實地抽查餐飲衛生狀況，輔導學校午餐行政、廚房管理、營養教育，也提供經費補助學校更新修繕廚房設備。

劉仲成還說，市府鼓勵學校營養師及午餐秘書，針對免費營養午餐開發新菜色，如龍星國小從餐廳或小吃店尋找菜色靈感，並開發韓式炸雞、日式散壽司等新菜色，非常受到學生好評，另有學校規畫「青菜吃光光」活動，報名的班級只要21天吃完全部的青菜，營養師即會送出手作小點心，鼓勵孩子們養成良好飲食習慣。

此外，教育局也鼓勵學校推動食農教育相關活動，並推出「食在安心計畫」，補助學校利用空間設置校園農園，並辦理專家學者講座，讓學生可以觀察蔬果成長過程。今年教育局推出「友好環境．健康好餐計畫」，補助全市13區各2校辦理耕作體驗及料理活動，鼓勵各校結合桃園在地特色農業，將在地化食農教育課程融入教學中，預計12月底舉辦食農教育成果展，讓食農教育能夠扎根。