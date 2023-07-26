東海大學攜手星享道酒店集團，成立全台首間東海乳品專櫃門市「東海牧場之星享道」，憑東海大學學生證、教職員證、校友證將享9折優惠。（東海大學提供／馮惠宜台中傳真）

東海實習農牧場牛乳加工廠宣布與星享道酒店集團，共同成立全台首間東海乳品專櫃門市「東海牧場之星享道」，這次也是東海牧場首次跨出校園，成立校外的專櫃門市。

東海校長張國恩表示，東海牧場之星享道門市是東海跨出校園的首家門市，過去東海的鮮乳早已聞名，而透過這次的異業結合，東海將與星享道酒店一同提升品牌價值。

張國恩強調，面臨少子化，大學雖多角化經營，但人才培育仍是大學最重要的價值核心與責任；此次合作不僅限於門市的建立，更是產學合作進一步結合的創新，讓東海學生在餐飲門店學習如何經營、宅配、線上銷售，甚至團購系統，落實理論與實作結合，為未來的職涯發展與規劃奠定更深厚的基礎。

東海實習農牧場牛乳加工廠場長詹家昌表示，東海與星享道酒店集團積極合作，星享道不僅為東海學生提供豐富的實習機會，而東海也能為餐旅與飯店業者，提供優質的菁英人才，縮短為培育及尋覓適合人才時間。

星享道酒店集團董事長劉敏瑛表示，東海鮮乳品質值得信賴，這個位在逢甲夜市的門市，不僅將吸引遊客的目光，更有機會帶來不錯的獲益。目前集團也計畫在旗下的飯店中，全面使用東海鮮乳。未來已計畫與東海更緊密合作，期建立台灣第一牛乳品牌，提升品牌多元性。