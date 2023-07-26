根據最新的《美麗島電子報》總統大選民調，調查時間為國民黨全代會後的24、25日，民進黨總統參選人賴清德為35.1％、民眾黨柯文哲為24％、國民黨侯友宜為19.9％。媒體人黃揚明針對政黨交叉分析指出，侯友宜的國民黨支持者有所提升，柯文哲的支持度掉了4.6個百分點，中立選民支持度也從上次的25.5％降至這次的19.3％，未來的一個月就是25％老二攻防戰，柯文哲與侯友宜誰能站穩，誰成為在野共主的機率就較高一點。

「這是美麗島電子報最新民調的政黨交叉分析。」黃揚明今(26日)在臉書發文指出，國民黨支持者較6月的14.6％增加了2.6個百分點，且國民黨支持者支持侯友宜的比率從70.7％增加至73.5％，因此侯微幅上揚並不意外。柯文哲的支持度掉了4.6個百分點，主因是中立選民支持度從上次的25.5％降至這次的19.3％，另外國民黨支持者的支持度也掉了5.2個百分點，就連民眾黨支持者的支持強度也從91％微降一些到87％。

黃揚明強調，柯文哲與侯友宜，未來的一個月就是25％老二攻防戰，誰站穩，誰成為在野共主的機率就較高一點。

此外他也提到，反正賴清德位居天花板，現在已經是所有民調常態，在野陣營去計較誰多幾趴、誰少幾趴，根本無關賴的痛癢。