黃珊珊曾痛失愛犬不敢再養狗，為了讓兒子學習生命才養「小俠」。（TVBS提供）

難得有政治人物參與節目，Sandy坦言有點緊張。（TVBS提供）

吳姍儒（Sandy）主持的TVBS寵物實境節目《萌寵明星粗乃玩》特別邀請黃珊珊帶著愛犬「小俠」執行寵物保母重大任務，沒想到這次的寵物保姆任務差點把她倆擊垮，因為2人必須無時無刻打理數隻狗狗的一切，包含陪牠們玩、注意動向與清理污穢等，讓黃珊珊忍不住喊：「這比跑選舉還累。」疲憊的Sandy也比喻：「我可以主持3次跨年，也做不了一日保姆。」

難得有政治人物來賓參與節目，Sandy表示：「今天雖然有點緊張，但希望用輕鬆的方式聊聊檯面上大家比較不知道的黃珊珊，除了聊寵物之外，還有像是旅行、藝術、小孩等等，原以為她是單刀直入的個性，沒想到讓我感覺像是一個溫暖的媽媽。」

聊到小俠時，黃珊珊說：「我以前失去過寵物，曾下定決心再也不養狗，實在太傷心了，但孩子很想養，我想了想也認為可以趁這個機會讓他『學習生命』，現在反而很謝謝我兒子，還好有養小俠。」

黃珊珊說：「我的人生是『後悔就不做，做就別後悔』，自從8年前生過一場重病後發現人生很短，沒時間在不開心跟懊悔。」黃珊珊透露平常休息時間除了陪伴小俠之外就是打電動：「一個晚上殺敵2萬是很舒壓的一件事。」

她自豪地接著說：「我從兒子小學開始就陪著他打電動，他的電動是我教的。」讓Sandy驚訝大讚：「他一定覺得妳是個很酷的媽媽。」本集《萌寵明星粗乃玩》於今（26日）晚9點YouTube頻道播出。