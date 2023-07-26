針對名嘴李正皓昨於政論節目，揶揄新北市長侯友宜視導萬安演習，就地掩蔽演練過程猶如「登基」，新北市政府今二度發新聞稿抨擊，並找出總統府祕書長林佳龍2016年時任台中市長，同樣在就地掩蔽的學生面前採站姿視導，以李的邏輯，請問這又是哪些「市府派」安排林前市長在眾目睽睽之下去視察的媒體場景？難道這也叫做「龍王登基」？

新北市政府表示，依據「2023年全民國防應變手冊」緊急疏散避難注意事項，於建築物內採取「防空疏散避難姿勢」，採取跪姿、背向窗戶，避免碎片刺傷之外，身體稍微拱起來，胸口離開地面約15公分，並用雙手遮住眼、耳，嘴巴稍微張開，也是為了防止震波傷害。李姓名嘴如果不了解沒關係， 手冊內附有清楚圖片示範正確姿勢，新北市政府也樂意提供連結給該名嘴參考。

另外由中央派出統裁官和縣市首長同行並採走動式的視導，也是各縣市政府皆然的執行方式，包括昨（25）日順利進行的台南市、高雄市，也都分別可見黃偉哲市長以及羅達生副市長於就地掩蔽的民眾面前，站立聽取簡報。

甚至追溯到2016年萬安39號演習，也可見同樣的畫面，時任台中市長林佳龍同樣在就地掩蔽的學生面前採站姿視導，以李姓名嘴的邏輯，請問這又是哪些「市府派」安排林前市長在眾目睽睽之下去視察的媒體場景？難道這也叫做「龍王登基」？

市府反諷，套句該名嘴所言「有錯就要認」不要繼續硬拗，以免被看破手腳， 讓口中的「無腦」迴力鏢繼續回到自己身上。如果缺乏google蒐集正確資料的能力，也建議可以尋求協助，才不會一錯再錯。