民進黨總統參選人賴清德日前在台中市進行不公開行程，是信賴台灣之友的餐會，根據在場人士轉述，賴清德稱總統蔡英文7年多的總統任內，執政表現比馬英九好。國民黨智庫執行長柯志恩質疑，賴清德在非公開行程說出這些話，不知是否有人看不下去，風聲走漏的速度可不輸中颱。

柯志恩今(26日)在臉書粉專貼文表示，賴清德在非公開行程說出「蔡執政7年比馬好」、「不滿民進黨聲音都是認知作戰、假訊息造成，要民進黨加強正確論述…」等話語，不知是否有人看不下去，這風聲走漏的速度可不輸中颱啊！

柯志恩接著指出，先不說賴清德本身曾是被蔡英文認知作戰的受害者，還親自認證如何被蔡的側翼網軍造謠打壓，沒想到這麽快就忘了？現在還回頭幫蔡英文講話，難道是掌握黨政機器後，才發現有網軍真香？到底誰最會認知作戰，大家心知肚明。

柯志恩點出，蔡執政7年來，在外交方面，邦交國斷9國，只剩13國；而在兩岸關係方面，現在卻兵凶戰危，台灣成為世界最危險的地方；在內政方面，食安事件頻傳、長照悲歌、詐騙橫行、高物價、高房價，民生苦不堪言。

柯志恩更指出，在經濟方面，產業面臨五缺（缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才）；在勞工方面，勞保即將破產、青年低薪及高失業率；在交通方面，道路設計問題無解，路權爭議不斷；教育方面，新課綱讓教師及學生壓力大，負擔不減反增；高教公共化停滯不前、高教人才快速流失。

柯志恩酸說，保障人民食、衣、住、行、育、樂的需求樣樣不行，大內宣下的功夫卻沒少過，但賴清德卻要民進黨好好檢討的是「沒有把正確訊息告知人民」，看來賴下達加強對外論述的軍令，就是要側翼網軍好好加班啦。