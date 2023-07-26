因應杜蘇芮颱風來襲，雲林縣政府災害應變中心26日2級開設，指揮官張麗善召開風災整備工作會報，根據氣象資料，27日入夜至28日清晨，是杜蘇芮影響雲林最大的時間，四湖、口湖、北港、水林、元長等沿海鄉鎮雨勢會最大，至於27日是否停班停課，預計26日晚間8點30分公布。

張麗善表示，因應杜蘇芮颱風，縣府各局處已經完成所有準備，包括易淹水區水溝清淤，水閘門、抽水站運作檢測及移動式抽水機部署等，另各項積淹水的監測系統也都完成測試，提供即時資訊，隨時進行防災救災應變。

張麗善提醒，若應變中心升為1級開設，各漁港將「只進不出」，會請各相關單位提前告知漁民，也請漁民確實掌握颱風相關資訊，務必以確保自身安全為考量，不要私下強行出海。

張麗善說，縣內各排水已經清淤，滯洪池也預先排水降低水位；另包括林內、古坑等山區若須要預防性安置，會與各公所合作，保護居民安全撤離，如果停電，台電也開闢23線1911專線服務民眾，盡速完成搶修。

災害應變中心指出，根據氣象局資料，雲林主要降雨時段為27日起至28日上半天，西南沿海地區可能會有局部大雨，未來3天累積降雨量最大預估平地100至200毫米、山區為100至200毫米，應變中心會持續監控颱風變化，隨時更新應變作為，保護民眾生命財產安全。