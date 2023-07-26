三星Galaxy Watch6 Classic搭載經典不銹鋼旋轉表圈設計。（三星提供／古明弘台北傳真）

三星的Galaxy Unpack 2023除了新一代摺疊手機、Tab S9平板，同時發表智慧手表Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic，其中Galaxy Watch6 Classic搭載經典不銹鋼旋轉表圈設計，滿足喜歡傳統表面的消費者。另外針對睡眠及運動品質的提升也有顯著提升。

全新的Galaxy Watch6系列搭載Exynos W930處理器，效能較前代提升18％，表面材質採用藍寶石玻璃，邊框再縮減，提升20％可視螢幕面積，搭配MIL-STD-810軍規認證、5ATM以及IP68防水防塵等級。

尺寸方面，Galaxy Watch6共推出40mm、44mm兩款選擇，電池容量分別為300mAh、425mAh。Galaxy Watch6 Classic則提供43mm、47mm兩種尺寸，電池容量分別為300mAh、425mAh，續航力較前代（Galaxy Watch4 Classic）提升21％。

全新的「一鍵式」表帶設計，相容於前代Galaxy Watch4、Watch5系列，輕鬆一按即可更換不同表帶，其中推出全新空氣感織布表帶，提升穿戴舒適感，呼應Galaxy Watch6系列升級睡眠管理功能，內建光學感測器也因應睡眠改為紅外線LED，夜間使用不擾人。

Galaxy Watch6 40mm重量28.9公克，提供灰色和金色兩種顏色；44mm重量33.3公克，有灰色和銀色兩種顏色。售價為299美元起。

Galaxy Watch6 Classic 43mm重量52.0公克、47mm59.0公克，兩種尺寸，提供黑、銀兩色。售價為399美元起。

新發表的Galaxy Watch6系列將於8月11日起於特定市場上市。