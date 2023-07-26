北部一群山友靠著網路揪團，一行12人26日前往桃園市復興區唐穗山縱走，其中67歲賴姓、70歲周姓男子因半途體力不支，決定返回登山口，賴男因走不動報案求助，而周男卻因此失蹤，因杜蘇芮颱風逼近台灣，桃園市消防局搜救人員把握時間搜索，至今天傍晚仍未尋獲周男。

位於桃園市復興、宜蘭縣交界的唐穗山高約2000公尺，與鄰近的稜山合稱「復興雙障」，唐穗山縱走稜山，被山友稱為桃園最遠、最難挑戰的山岳。賴男、周男與山友一行人自唐穗山登山口進入山區，兩人因年紀較大，跟不上其他人的腳程，決定要自行返回登山口，而賴男也因為走不動，報案向桃園市消防局求助，並待在原地等待救援。

此時周男決定自行走回登山口，桃園市消防局第四大隊、特搜大隊組成搜救隊伍上山救援，在唐穗山山路找到賴男，他經過休息沒有大礙，並在人員引導下下山。而周男卻遲遲未回到登山口失聯，因為他未攜帶手機，沒有人能和他取得聯繫，搜救隊伍昨天下午至今天傍晚都在山區沿途搜索，至今仍未有消息。

桃園市消防局呼籲，颱風逼近民眾切勿不要登山也別靠近海邊，以免發生危險，搜救人員仍把握時間，將在明天繼續擴大搜尋