杜蘇芮颱風來襲，根據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣27日已達停班停課標準，屏縣府稍早宣布明日全縣停止上班、上課。網友聞訊紛紛到縣長周春米臉書留言，有人打趣直呼「你是我今世看過，最美，最瀟灑的女人了！」讓不少網友看了會心一笑。

周春米提醒，受到杜蘇芮颱風來襲影響，風雨愈晚愈大，尤其明天影響最劇，縣府團隊24小時全面警戒，請鄉親減少外出，在家落實防颱工作；並強調各單位隨時待命，確保民生水電正常，道路通行順暢，山區留意土石崩落，守護鄉親安全。如遇緊急情形，請立即打119通報。

而宣布停班、停課消息一出，網友情緒開始沸騰，有人留言表示，春米，你是我今世看過，最美，最瀟灑的女人了。當風兩來襲，你總是一聲下令，護集所有屏東人的安危。春米，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。每逢颱風襲來，屏東人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語 「不要怕，我已宣佈停班停課。」春米我愛你！

也有人說，等這颱風假等了4年，但還是很多網友祈禱，希望別造成太大損害。