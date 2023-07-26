YouTuber圈最近風浪不斷，尼克星槓上Toyz師父李育昇，三方開直播定下30號打《拳下》，贏的人可以拿到toyz贊助的獎金60萬，網路上還開了賭盤。對於週日的比賽，Toyz受訪表示自己也有下注，而且他認為不會打完六回合，第四回合左右尼克星就會體力不支倒地。

這次身兼主辦方，Toyz坦承時間有點趕，「無論是在找一些合作的單位，比如說裁判、醫療團隊等等，時間上都蠻趕的，但其實整個活動最擔心的問題，就是尼克星不出現，所以現在也在擬定要讓他簽一些文件。」不過尼克星昨晚發影片表示30號要開打，看來應該會順利出席。

講到兩人的程度，Toyz認為不會打完六個回合，「我猜應該落在第四個回合吧，因為我有稍微研究一下尼克星打拳的樣子，感覺他在體力上，可能跟我差不多啊，所以也是一兩個回合就開始會很喘。」Toyz也認為李育昇的打法，尼克星不太會應對，「尼克星應該是打沒有什麼基礎的人，會看起來很厲害，但是打有基礎的人，其實就會是兩回事。」

Toyz表示自己有下注李育昇，「我相信蠻多人想要看尼克星被打的啦，包含我在內，也是想要看他被扁個兩拳，可能以後不會那麼囂張，大家應該也很好奇尼克星的水平到底在哪。」至於練習狀況，他說李育昇現在有到拳館找人對練，不過說到尼克星，Toyz表示「尼克星其實已經沒有什麼訓練的空間了，他現在體重落在70公斤上下，他應該比較專注在減重這一塊，如果他有武德的話啦。」

尼克星最近槓上的不只是Toyz和李育昇，還有Youtuber叉雞、拳擊小潘等等，尼克星說要約戰叉雞，叉雞先前同意了，不過兩人對於出場費、小潘有沒有要參戰沒有共識，能不能順利開打還不一定，而網友則是一面倒力挺叉雞。「叉雞這樣很好啊，我覺得格鬥就是這樣，就是無論會打不會打，會接受的人本來就值得尊敬了」Toyz表示目前有和叉雞保持聯絡，再看看雙方有沒有辦法再辦一場拳賽。