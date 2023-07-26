「參山呷涼節」活動在南庄遊客中心送桂花冰給遊客吃涼消暑。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

「參山呷涼節」活動在南庄遊客中心送桂花冰給遊客吃涼消暑。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合「2023台灣仲夏旅遊節」活動，從7月22日至8月27日舉辦維期1個月的「參山呷涼節」，邀請大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰，觀光局「仲夏巡迴車」以及合作網紅「岱妤」也在26日下午快閃南庄遊客中心，現場送出限量150份好禮，力邀大家來南庄慢遊！

「2023台灣仲夏旅遊節」觀光局特別規劃了「仲夏巡迴車計畫」，串聯全台夏季精選特色活動14場巡迴登場，每個場次都邀請高人氣網紅部落客等名人參與，與民眾互動分享仲夏旅遊美好體驗。26日網紅「岱妤」現身南庄遊客中心廣場，出動可愛的仲夏巡迴車，現場民眾大排長龍，完成跳吃冰舞與網紅岱妤合影，現場送限量的桂花冰、仲夏旅遊節紀念杯及微醺蜜月聯名酒，受到遊客熱烈歡迎。

參山處指出，今年「參山呷涼節」活動在6個遊客中心舉行，預計送出共9千枝特色冰棒，活動一開始就受到熱烈歡迎。26日特別在南庄遊客中心舉辦加碼活動，讓民眾現場和網紅互動並送好禮，以增加活動的趣味性。期盼藉由呷涼節活動，能夠吸引更多民眾認識參山，例如到南庄遊客中心，可以順遊至南庄老街、康濟吊橋、十三間老街，或是知名網紅打卡景點－東村宿舍、鄰近的神仙谷、蓬萊溪護魚步道、向天湖賽夏族民俗文物館等地旅遊。

此外，參山處也推薦大家多多利用「台灣觀巴」的套裝遊程，乘年底前優惠買1送1，等於4人出遊只需2人費用，參山處轄區內20條套裝遊程包括如「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「南庄向天湖秘境1日遊」等，現在只要購買參山處轄區內20條套裝遊程，參山加碼抽獎送限量的20吋喔熊行李箱等。

「參山呷涼節」活動期間，只要到遊客中心依指定方式完成跳舞、並在「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag2位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，即可免費享用指定限量冰品，使用臉書線上再加碼，只要粉絲參加問答並分享貼文就抽獎送限量好禮，請大家不要錯過。