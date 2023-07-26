SOGO復興館即日起至8月8日推出「懷舊機器人手作活動」。（SOGO提供）

新光三越台北站前店救援小英雄波力互動特展，即日起至10月1日登場。（新光三越提供）

父親節將至，加上配合兒童暑期活動需求，各大百貨也陸續推出適合父子同樂的人氣親子展，包括父子都喜愛的恐龍、大型機器人體驗展，還有兒童界的大明星「波力」救援小隊互動展、動畫漫畫原創藝術展等，加上夏日炎熱去戶外公園不便，板橋百貨引進獨家最大室內樂園，占地達260坪，讓小孩放電放好放滿。

SOGO忠孝館恐龍特展「恐龍探索樂園」，上周起亮相就吸引小朋友朝聖合照，除了10米寬的巨型暴龍，同時還有腕龍、小暴龍搭配聲光動作，宛如置身侏儸紀世界，即日起至8月20日拍照上傳就送小恐龍，另有有趣的恐龍挖掘體驗、恐龍探索化石故事活動可報名；復興館即日起至8月8日推出爸爸的玩具店「鐵皮機器人展」，現場有大型機器人，及古早味玩具店造景，呈現50年代景貌，適合父子一起體驗，8月6日下午也將有「親子手作懷舊機器人DIY」課程。

波力互動特展在台灣已吸引了數萬名家長和孩童入場，商機龐大。（新光三越提供）

兒童界的超級明星－救援小英雄波力互動展，即日起至10月1日於新光三越台北站前店登場，逼真互動展區如置身動畫場景，波力與救援夥伴們也有人氣拍照會，透過闖關遊戲，也能讓小朋友認識各種交通安全、防災與救援相關知識。策展單位表示，波力互動特展在台灣已經吸引了數萬名家長和孩童入場，魅力非常驚人，該展票價成人300元、孩童350元、未滿1歲幼兒免費。

2023新光三越夏日藝術季，全台巡迴展演即日起於新光三越台北南西店陸續開展。（新光三越提供）

遠百板橋中山店打造260坪追風奇幻島室內樂園。（遠百提供）

「2023新光三越夏日藝術季」全台巡迴展演，首站即日起至8月1日於台北南西店開展，後續將移師高雄左營店、台中中港店，集結漫畫、動畫原創共展出5大主題，包括世界兒童繪畫巡迴展、常勝科幻奇幻．無盡想像特展、韓國全明星人氣卡通巡迴展，及阿獸比美感藝術車冒險展等，另也網羅繪畫、創意手作、舞蹈律動等超過40場活動，活動統一採線上報名，全展區則免費入場，

遠百板橋中山店迎接暑假新商機，繼擴大原有的玩具區外，也強化深耕親子市場，本月最新引進「追風奇幻島魔法夢境樂園」，為新北板橋獨家的室內樂園，超過260坪的空間，共設有4大專區：夢想小鎮、繽紛球池與彈跳蹦床，即日起就能搶先體驗，探索樂園則將於8月登場。