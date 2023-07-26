大陸女星林允（本名費霞）在周星馳電影公司舉辦的海選脫穎而出，被周星馳相中出演電影《美人魚》走紅，後拍攝《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》與王大陸合作，人氣逐漸攀升，不過她曾爆出霸凌爭議，令形象受到打擊，近日她在社群平台分享醫美後的照片，超真實狀態讓網友傻眼。

大陸27歲女星林允日前在小紅書PO出照片，只見她似乎是素顏，眼睛下方有許多白斑，有如魚鱗一般，她在標題寫下「對於美的執著」，也表示其實沒什麼皺紋，但就怕有皺紋，並提醒醫美需謹慎，有網友詢問要做什麼皮膚項目對收斂毛孔有用，林允無奈回應「我也想知道」，她透露做了膠原蛋白療程，也打了眼周和法令紋。

林允曬出醫美後的真實照片。（圖／林允小紅書）

許多人認為她不避諱醫美，並曬出術後照片的行為很真實：「這姐能處，有什麼事她真把小紅書當朋友圈發」、「就是喜歡這麼乾脆坦白的女生，其他的人明明做了卻說沒錯，做作的很」、「這也太可愛了吧」，不少網友也在底下討論該進行什麼醫美項目。

林允在近期熱播劇《不完美受害人》飾演案件受害人趙尋，劇中慘遭上司性侵，於是委託周迅飾演的律師幫忙，其中林允被網友誇演技進步很多，把受害者的委屈、無助、傷心的情緒拿捏到位，林允的演技話題還因此上了微博的熱搜，被網讚「有被驚喜到」、「演技進步很大，感受到受害者的內心活動」。

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