We cannot ascribe everything to the vaccine, but, by the same token, we cannot ascribe nothing.



Myocarditis is a known side-effect. The only question is whether it is rare or common. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023

NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）的長子布朗尼（Bronny James）25日在訓練時心臟驟停，被直接送往洛杉磯Cedars-Sinai醫療中心的加護病房，詹姆斯與妻子莎凡娜（Savannah）放下所有行程前往關切，並希望外界給予隱私，現在布朗尼已經脫險出院。

推特老闆馬斯克（Elon Musk）懷疑布朗尼的病症與Covid-19疫苗有關，他寫道：「不能把一切都歸因於疫苗，但也不該完全排除，心肌炎是已知的一項副作用，問題在於這是罕見的還是常見的。」

多明尼加職籃球員亞達梅斯（Oscar Cabrera Adames）上個月心臟病去世，他2021年在西班牙業餘聯賽中暈倒被送醫急救，他宣稱自己是打了兩劑疫苗才得心臟病。亞達梅斯最後在醫療中心進行心臟壓力測試時猝死，年僅28歲。

布朗尼的好友夏里夫（Shareef O'Neal）在事發之後遭到網友毒舌攻擊，嘲笑夏里夫說：「布朗尼與夏里夫混在一起，結果怎麼樣呢。夏里夫你最好離他遠一點，他注定會有偉大的成就，而不是在海外打籃球。」似乎是因為夏里夫也有比較嚴重的心臟問題，他在2018年開過刀，術後得以重返籃球場。

夏里夫回應：「你的話非常欠缺尊重，我與布朗尼早在這之前就認識了。我會為你祈禱，你需要幫助，你說這種話令我覺得噁心，笨蛋。」夏里夫是名將「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Nea）的兒子，參加NBA的2022年選秀落榜，目前在G聯盟打球。

美媒TMZ報導，布朗尼脫險之後，詹姆斯夫妻安心多了，即使他們也急著想知道原因，不過醫生成功說服他們冷靜下來並保持樂觀。