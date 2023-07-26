中油2025年要在苗栗老舊氣田鐵砧山，試驗灌注10萬噸二氧化碳，但1986年，西非喀麥隆的尼奧斯發生二氧化碳噴發事件，致使居民1700人死亡令人疑慮。對此中油今天緊急說明，強調尼奧斯湖為自然環境，因火山爆發等因素導致湖底二氧化碳上湧，但苗栗縣鐵砧山計畫為地下結構封存，兩者地質條件完全不同，將持續與在地民眾溝通。

國際上目前已有30多個二氧化碳封存計畫正在營運中，中油著手規劃於苗栗通霄鐵砧山地區建造示範場域，透過示範驗證、環境安全監測實證台灣碳封存技術，要相助2050年淨零排放目標。

中油表示，1986年西非喀麥隆尼奧斯事件的狀況和鐵砧山不同，其二氧化碳來自火山口湖底部自然生成，因湖深200公尺、換氣率差，才導致大量二氧化碳靠湖水壓力暫時累聚在湖底，不具穩定性，會因火山發生小型的爆發、釋放熱量，二氧化碳受湖水加熱及湖面劇烈波動而大量突發性上湧，造成湖底高濃度之二氧化碳外洩至地表。

至於苗栗縣鐵砧山CCS計畫採取的是地質結構封存，將二氧化碳注入約1700公尺深的地下儲集層（砂岩層），上方還有150至200公尺厚且質密的蓋岩層（頁岩）防止洩漏。

該公司強調，已審慎評估地下儲層之安全性，並於封存過程嚴密監控壓力、溫度、二氧化碳濃度等項目，無引起二氧化碳大量噴發或外溢風險。計畫目前正於規劃階段，中油將會積極與民眾溝通，獲得民眾支持。