彰化縣警局今天傍晚緊急發布訊息指出，該局已接獲國防部通知，因杜蘇芮颱風來襲，陸上警報警戒區域擴大，中部地區苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市原訂明天（7／27）萬安46號演習取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。
中部地區軍民聯合防空（萬安46號）演習原訂於7月27日下午1時30分至2時實施，雖然今天傍晚國防部緊急通知取消，但彰化縣警局昨天及今天兩天下午都照常進行預演，安排警力到各部署崗哨就定位。
萬安46號演習取消後，原訂也在明天於彰化縣彰濱工業區外海灘進行的漢光演習科目操演，則仍狀況不明，而明日的操演科目為特戰人員模擬敵運進犯，進行戰術、戰鬥等演練。
陸軍十軍團表示，目前狀況仍在研判中，因為作戰區已於今晚18時一級開設，有關明天演練科目，必須等到明天視實際天候狀況，於一早再決定是否正常進行操演，最晚會於明上午8時宣布。
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