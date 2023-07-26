台南市政府表示，根據中央氣象局颱風雨量、風力預測，基於南高屏共同生活圈，且受地形、雨量等影響，恐將影響通行及上班上課安全，為維護市民安全及準備各項防災應變作為，台南市政府宣布明天（27日）停止上班、停止上課。