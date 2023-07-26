杜蘇芮颱風來襲 台南明停止上班、停止上課 19:382023/07/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市宣布明天停止上班上課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府表示，根據中央氣象局颱風雨量、風力預測，基於南高屏共同生活圈，且受地形、雨量等影響，恐將影響通行及上班上課安全，為維護市民安全及準備各項防災應變作為，台南市政府宣布明天（27日）停止上班、停止上課。 嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級 杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間 中颱杜蘇芮暴風圈預計午後襲台 玉山438山友全下撤 #杜蘇芮 #颱風 #台南市政府 #停班 #停課 也許您會感興趣 推薦閱讀 杜蘇芮打轉達顛峰 陸警範圍往北擴大 台南入列 07:592023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 雲林蚵農搶收牡蠣入袋為安 15:162023/07/26 生活 大雨狂炸卻沒放假！台東、屏東縣長臉書被灌爆 10:532023/07/26 生活 杜蘇芮颱風逼近 國軍協助高雄山區居民預防性撤離 12:422023/07/26 生活 杜蘇芮暴風圈觸陸！2地入夜劇烈降雨 北台灣現超強陣風 16:152023/07/26 生活 備戰杜蘇芮！ 金門災害應變中心一級開設 恐有10級以上強陣風 17:402023/07/26 生活 新北環保局加強巡檢928側溝 防範杜蘇芮颱風 16:202023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 台南愈晚風雨愈明顯 放假與否晚間宣布 12:132023/07/26 生活 杜蘇芮「核心半殘」龜速移動 北轉登陸機率曝 網愣：真的見鬼 19:492023/07/26 生活 明天要不要停班課？ 嘉義縣宣布時間點曝光 18:282023/07/26 生活 杜蘇芮颱風恐致災 高雄山區啟動預防性撤離 09:412023/07/26 社會 受杜蘇芮颱風影響 龜山島延續封島至7／28 17:442023/07/26 生活 屏東宣布放颱風假 網友嗨讚周春米：今世看過最瀟灑的女人 19:322023/07/26 政治 杜蘇芮暴風圈下午觸陸 5地區明有望放颱風假 09:312023/07/26 生活 杜蘇芮颱風來襲 明中部7縣市「萬安46號演習」取消 18:412023/07/26 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。