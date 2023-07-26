台南市政府表示，根據中央氣象局颱風雨量、風力預測，基於南高屏共同生活圈，且受地形、雨量等影響，恐將影響通行及上班上課安全，為維護市民安全及準備各項防災應變作為，台南市政府宣布明天（27日）停止上班、停止上課。

嚴防「杜蘇芮」登陸 大陸提升防汛防颱應急回應至三級
杜蘇芮可能在「這裡登陸」氣象局曝最接近時間
中颱杜蘇芮暴風圈預計午後襲台 玉山438山友全下撤
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