立陶宛國家安全顧問巴德里(Kęstutis Budrys)表示，為了預防俄羅斯與白俄羅斯可能的軍事行動，將大幅度增加陸軍坦克部隊的規模，計劃向德國購買合適的主戰坦克，總價達到20億歐元(約687.5億新台幣)。

防衛部落格(Defense Blog)報導，巴德里說：「這將是立陶宛最大的軍事採購案，這筆20億歐元，不僅包括坦克的成本，還包括彈藥、後勤物資。」目前還沒有決定購買哪種坦克，不過既然是向德國購買，那麼必然就是豹2系列(Leopard2)，可能是最新式的豹2A8。

立陶宛是波羅的海3國之一，1990年，波羅的海3國的獨立，正是推動蘇聯解體的主要力量，因此俄羅斯對波羅的海3國必然有一種相當負面的情緒。立陶宛與白俄羅斯有長達200多公里的邊界，而白俄羅斯又是俄羅斯最主要的盟友。在6月25日的瓦格納兵變被消解之後，瓦格納將前往白俄羅斯協助練兵，此舉增加了立陶宛的危機感。

今年5月，立陶宛陸軍司令魯普希斯(Valdemaras Rupšys)宣佈，必須組建由三個旅和一個坦克營組成的輕步兵師，以加強陸軍實力。