據荷蘭海岸防衛隊表示，本週二（25）在距離離該國岸邊不遠的一艘車輛運載船（Vehicle Carrier）發生火災，該船上載有近3000輛車輛，造成1人死亡、數人受傷，目前23名傷者已經脫離險境。

2023年7月26日，正由德國前往埃及途中起火燃燒。（路透社）

據《路透社》26日報導，這場火災發生在本週二晚間，一艘199公尺長的巴拿馬註冊的車輛運載船「Fremantle Highway」，正由德國前往埃及途中。因火勢嚴重迫使幾名船員跳入海中。

救援船隻噴灑水源於燃燒的船身，以降低溫度，但過多的水會使船隻下沉，因此荷蘭海岸警衛隊表示必須使用一艘救援船鉤住該車輛運載船以防止意外擴大。。

荷蘭水路與公共工程部發言人弗斯蒂格（Edwin Versteeg）表示：「火勢尚未控制。這是一場非常難以撲滅的大火，可能是因為船上載運的貨物（車輛）。」

海岸防衛隊在其網站上表示火災原因尚不明確，但一名海岸警衛隊發言人早前告訴路透社，火災可能源於一輛電動車附近。

目前該起火船隻已經從航道中被拖離，但仍然有可能沉沒。火災發生時，該船位於距離荷蘭阿默蘭島（Ameland）北部27公里的位置。所有23名船員已經疏散。直升機將一些因吸入濃煙而受傷的人送往內陸的醫療機構。

這起事件是近期數起車輛運載船發生火災的最新一起。本月初，美國紐澤西州才有2名消防員，在一艘載有數百輛車輛的運載船火災時喪生，另有5人受傷。去年2月，另一起類似的火災也發生在葡萄牙外海的一艘船上，燒毀了數千輛豪華汽車。