英國商業暨貿易部表示，主責國際貿易事務的副大臣賀德斯頓今天與行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中通話，確認啟動與台灣建立「深化貿易夥伴關係」的正式協商。

台英「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）將以簽署備忘錄（MoU）為目標，備忘錄預計將觸及雙邊投資、數位貿易、能源和淨零碳排等領域。雙方將在適當時機就台英ETP與業界進一步對話。

商貿部表示，台灣擁護自由公平貿易以及立基於規則的全球貿易體系，且是英國重要貿易夥伴，雙邊年度經貿對話可追溯至1991年。台英去年雙邊貿易額達86億英鎊；在離岸風電、氫能等領域，台灣對英國企業而言是極具潛力的市場。

此外，商貿部宣布，第26屆台英年度經貿對話今年稍晚將在倫敦登場，由賀德斯頓（Nigel Huddleston）與經濟部政務次長陳正祺共同主持。輪流在英國、台灣舉辦並由雙邊次長級官員主持的台英年度經貿對話上一次是去年11月在台灣進行。賀德斯頓今天與陳正祺通話，預作相關初步討論。

英國已與印度、泰國等國建立ETP關係，並以最終簽署自由貿易協定（FTA）目標，但過程未必如預期順利。以印度為例，2021年建立ETP關係後，備受外界關注的英印FTA至今未完成協商，雙方在市場開放、移民等議題仍有諸多歧見。

英國7月16日正式簽署加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的協議；台灣在2021年9月申請加入CPTPP。

在今年3月依「共識決」原則獲11個既有成員經濟體允許加入CPTPP之前，英國已與9個CPTPP成員簽署FTA。台英建立ETP關係對台灣推動加入CPTPP的影響，值得關注。