大勢樂團告五人近期工作滿檔，剛結束「超犀利趴12」的演出，又將於本月底攻高雄巨蛋，過去接受採訪他們曾表示每次到各地演出，最期待享受當地美食，享用美食也是他們釋放壓力的方式，但為在舞台上展現最好的身形，三人近期也積極利用168斷食法控制身材；雖今年四月已有登上台北小巨蛋的演出經驗，但面對即將到來的高雄巨蛋演出他們仍嚴陣以待，只希望拿出最好的一面。

告五人雲安（由上至下）、哲謙、犬青將於本月底於高雄巨蛋開唱。（攝影/JOJ PHOTO、表/Carl F. Bucherer、服裝/Loro Piana、妝/杜佳蓉＠小畫佳工作室、髮/蔡百謹、林欣儀台北傳真）

從小舞台唱到大舞台，他們直言不管舞台大小，想帶給聽眾好音樂的心情都是一樣的，「但可能考慮的點會不一樣，大場地可能要考慮燈光、舞台效果，專業度也都要再提升。」日前曾有網友表示「告五人」變了，對此他們有曾親自直播回應網友們，而在訪問中雲安補充「應該說我們不刻意改變，一切都是自然而然產生，我們不斷地進步自然也會產生改變。」對於音樂的堅持並無改變，只是對於創作上各方面的要求，自然會帶著作品走上不同的方向，犬青率性地表示「那些歌都是由我們生出來的，那也都是告五人。」

寶齊萊馬利龍外緣動力萬年曆黑色限量版，全球限量88只，118萬。（Carl F. Bucherer提供/林欣儀台北傳真）

寶齊萊40mm馬利龍緣動力腕表 ，24萬5000元。（Carl F. Bucherer提供/林欣儀台北傳真）

寶齊萊40mm馬利龍緣動力腕表 ，24萬5000元。（Carl F. Bucherer提供/林欣儀台北傳真）

寶齊萊40mm馬利龍緣動力腕表 ，24萬5000元。（Carl F. Bucherer提供/林欣儀台北傳真）

雖行程滿檔、人氣飆漲，但他們自評、互評均表示不論個性、日常都並無改變太多，唯一的改變就是感受到時間的珍貴，平均年齡29歲的三人，對於養生也很有一套，為求每份工作都能拿出最好的表現，因此格外注重睡眠，常常回到宜蘭的家就把握時間補眠，但由於結束工作回到宜蘭經常是深夜，一大早又要出門導致能與家人間的相處時間縮短，種種都讓他們感受到時間的重要性。

想要好好珍惜時間，就要以高效率規劃自己的工作與生活，瑞士製錶商寶齊萊（Carl F. Bucherer）日前為Capsule系列推出五款腕表，並採用鍛造碳打造，其中的「馬利龍外緣動力萬年曆黑色限量版」，是由數位製錶大師的通力合作之下，寶齊萊打造萬年曆自製機芯，擁有只需在 2100 年稍微調整一次設定的工藝，讓你精準地掌握時間。