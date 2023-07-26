9m88與章廣辰合作〈頭髮〉MV。（爵士寶貝有限公司提供）

9m88把三千煩惱絲寫成新歌〈頭髮〉，並在MV中化身為洗頭妹，戀上由章廣辰飾演的明星客人。只見在MV中熟練的幫章廣辰做洗頭的9m88，坦言自己花了長時間觀察自己的髮型師認真工作的模樣當做功課，拍攝時更現場請益如何上髮捲、洗髮、吹髮，為此當了一天實習生，她笑說：「幫客人洗頭髮其實也是門學問，如何不把水噴到客人臉上是有小技巧的，當洗頭小妹真的不容易！」

有趣的是，導演讓9m88在MV中變換3個不同髮型，包括編辮子、招牌捲髮及復古馬尾公主頭，讓9m88過足「變髮癖」，其中特別復刻了出道時標誌的爆炸頭捲髮模樣，讓她直呼：「頓時覺得變得好青春！」

提及首次合作的戲劇男神章廣辰，9m88笑說「其實從我大學畢業那一天就認識他！」原來兩人在9m88的畢業服裝展上認識，當時念服裝設計系的她因為同學請到章廣辰走秀而結識， 彼此認識超過十年，但卻是去年兩人都參加落日飛車的歐美巡演而變熟，身兼巡演紀錄片導演與攝影的章廣辰因與當固定嘉賓9m88常互動，加上年齡相近而成為朋友。

9m88形容章廣辰台上台下的感覺大不同，笑說：「他私底下像一個當兵的阿伯的感覺，但一上戲進入演員狀態才發現他變更帥，而且很迷人！」而兩人在MV中有不少臉紅心跳的對手戲，其中一場9m88幻想與飾演偶像的章廣辰跳雙人舞的模樣更是火花四射，宛如新螢幕CP般速配。

沒想到如此浪漫的戲碼背後卻暗藏「趕下班」的小故事，原來當時9m88原本做足心理準備要與章廣辰來個浪漫之舞，結果在拍攝時因瀕臨收工階段，讓她決定加緊時間卯起來拍，她笑說：「因為怕耽誤收工時間，跟他拍對手戲時顧不了這麼多，乾脆卯起來抱住他、盯著他的眼睛，當下只想讓工作人員快點下班！」

9m88最近忙著籌備9／23、9／24於ZEPP NEW TAIPEI舉辦《我的頭髮長長了》演唱會，日前更無預警宣布請來兩位大咖好友-金曲歌王蛋堡及金音才子黃宣YELLOW分別擔任兩天的嘉賓，9m88透露除了會讓黃宣善盡表演長才及舞台魅力跟他好好合唱外，「也可能會有小搞怪驚喜！」至於蛋堡部分，9m88笑說：「我許願可以跟他一起RAP，不過要先得到他的同意才能做！」