日本預計下月起排放福島核廢水。港府先前表明，日本一旦開始排放，將禁止10個都縣的水產品進口。日本駐香港總領事館總領事岡田健一今日（26日）表示，排放對環境影響微不足道，對港府有關決定感到失望，希望港府考慮有關科學理據，採取合適行動。

岡田健一聯同日本經濟產業大臣官房福島復興推進組參事官宫下正己、香港城市大學機械工程學系講座教授日引俊詞，召開記者會，解釋核廢水排放事宜。

岡田健一表示，早前已向特首李家超表達極大遺憾，並強烈希望港方再作考慮。他指出，目前只有中國、香港與澳門計畫加強有關入口限制。他重申，國際原子能機構（IEAE）有關報告表明排放核廢水到大海的做法符合國際標準，對環境影響微不足道，但明白香港市民仍有擔憂，會繼續向公眾解說，並與香港政府保持聯繫，日方亦會密切監察排放核污水的情況，確保安全。

他表示，自2011年核電站事故發生後，有55個國家和地區對日本食品採取了進口管制措施。日本採取了徹底的措施來淨化農田和管理養殖，並建立了一套規制以確保超過標準值的食品不會流通到市面。歐盟於本月13日宣布將撤銷進口管制，而8月3日管制撤銷後，將有44個國家和地區對日本撤銷有關管制。

岡田健一指出，相比之下，香港政府在過去10多年進行了77萬次檢查，從未出現過任何超標情況，惟港府不僅仍然對日本食品實施進口管制措施，更於本月12日宣布計畫收緊進口限制。

對於一旦香港堅持實施入口禁令，岡田健一表示，現階段難以代表日本當局回應會否對港實施反制措施。