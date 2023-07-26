特定媒體以不具名「駐台人士」刻意抹黑賴清德主席日前發表之「四大支柱」文章，賴清德競選總部發言人趙怡翔表示，賴清德作為負責任的總統候選人，清楚提出未來在國防戰力、經濟安全、國際合作及兩岸關係的施政方向，此文章在國際媒體與外交圈中獲得廣大迴響。

趙怡翔表示，賴清德的「四大支柱」包括強化國防嚇阻能力、鞏固經濟安全發展、強健民主夥伴關係及維持兩岸現狀，以確保區域的和平與穩定。對此，包括前白宮國安會資深官員主任簡以榮、德國馬歇爾基金會葛來儀等多位國內外學者均正面看待本文內容，而該文也普遍在國際媒體上獲得大篇幅報導。

而對於不具名人士的相關指控，趙怡翔表示，多數為對語法風格的偏見，與內容本身毫無關聯；而對於所謂的「run up」用字，此為華爾街日報編輯選擇的拼法，賴主席稿件則使用「run up」，建議不具名人士可以直接向位於美國紐約之華爾街日報表達對英文用字的糾正與抗議。

趙怡翔表示，該文章刊登後看見部分在野黨與中國駐美大使館分別提出抨擊，也遺憾看到特定媒體選擇以不具名「駐台人士」刻意抹黑該篇文章的內容，此作法不但缺乏公信力，更有失媒體的專業。