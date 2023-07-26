TOMORROW X TOGETHER推出紀錄片《TOMORROW X TOGETHER： OUR LOST SUMMER》。（Disney＋提供）

韓國男團「TOMORROW X TOGETHER」（TXT）是「防彈少年團」（BTS）的師弟團，近日與Disney＋合作推出紀錄片《TOMORROW X TOGETHER： OUR LOST SUMMER》，記錄他們首度準備世界巡迴演唱會的過程，5位成員今（26日）接受線上聯訪，然竣表示國中到美國的阿姨家住時，受到表姐的影響接觸到K-POP，沒想到現在韓流紅遍全球，「我也成為其中的一員，覺得既神奇又感謝」。

去年首度舉辦世界巡演，被問及過程中遇到的困難，太顯表示，沒想到搭飛機趕行程這件事比想像中還要累，然竣也坦言在演唱會上要表演20首歌，起初在體力方面確實有點吃不消，「但經過練習後，我們的體力都越來越好了」，秀彬則說因為是第一次，難免有些不太熟悉的部分，他們現在正在舉行第2次世巡，成員們成長了很多，也變得更加專業了。

杋圭在巡演期間，曾因病缺席演出，他感激表示，「那時候我情緒低落，成員們也特地走過來安慰我，不過因為都是在沒有鏡頭的時候跟我說加油，沒有拍到這部分，我是覺得有點可惜」，所以想要藉此說出來讓粉絲們知道，太顯欣慰地說「世界巡演這麼重大的事我們完成了，真的很感謝身邊有4個這麼棒的夥伴」。

提到片中最印象深刻的部分，杋圭認為是最後5人一同站上了世界級的音樂節Lollapalooza，「我們從來沒有登上過這麼大的舞台，大概是我這輩子最緊張的時刻」，太顯也補充「到現在還難以忘懷當時我們完成舞台時臉上的表情，真的非常幸福」，並開心表示「剛好我們下週還要去表演，非常期待。」

休寧凱也稱沒有粉絲就沒有現在的TXT，「多虧MOA（官方粉絲名）們，我們才有機會走到現在這個位置，心中一直覺得相當感恩，希望MOA們透過這部紀錄片，可以看到我們有多愛你們」，崔杋圭則表示出道不久便遇到疫情，很開心終於可以舉辦演唱會跟世界各地的MOA親自見面。

《TOMORROW X TOGETHER OUR LOST SUMMER》將於本周五（28日）在Disney＋獨家上線。