基隆祥豐營區24日發生120迫砲彈藥爆炸意外，並當場造成尹姓上士、洪姓中士左手均當場炸斷，受傷嚴重，目前兩人仍在內湖三軍總醫院救治，生命徵象穩定。據了解，家住基隆暖暖的洪姓中士已在加護病房甦醒，並可用右手寫字，向姊姊傳達關心同袍的心情，已度過鬼門關。從小看洪姓中士長大的市議員連恩典表示，其家人對於脫離險境都很開心，現階段還要進行管及清創手術，也祝福他能早日康復。

前日基隆祥豐營區發生重大爆炸事故，受重傷的2名士官分別為尹姓上士及洪姓中士，當時將120迫砲彈從彈藥庫搬出後，放置在地上沒多久，沒想到迫砲彈外的底火不明原因瞬間爆炸，造成當場導致多人受傷送醫，其中尹、洪兩人左手遭炸斷，受傷嚴重，總統蔡英文也親自表達關心。

由於洪姓中士是基隆在地暖暖人，恰好是市議員連恩典的鄰居。連表示，從小就看洪長大，發生這種意外真的非常難過，還好根據他家人聯繫得知，洪的姊姊在加護病房守候時，洪順利的甦醒過來，意識算清楚，並且可以用右手寫字，用文字表達最關心的，還是受傷同袍的狀況，相當令人不捨與感動。

連恩典說，根據他的了解，洪接下來還要進行血管清創等相關手術，也祝福他一切順利，早日康復。

而暖暖公所區長陳儒東表示，公所已經對洪姓中士表達關心，後續有何需求都會全力協助。在地臉書社團「暖暖好所在」也發文，暖心邀請鄉親、網友為洪姓中士加油集氣。